Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 04:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Boğazbaşı Mahallesi'ndeki Boğazbaşı İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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