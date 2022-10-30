Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 04:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında İstanbul'da yakalanan firari şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Z.B., İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı.
Zonguldak'a getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı belirtildi.
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