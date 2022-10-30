Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Belediye Bandosu eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.

Büyük boy Türk bayrağı ve Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıyan grubun yürüyüşü Anıtpark Meydanı'nda tamamlandı.

Fener alayı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 99. yılını coşkuyla kutladıkları söyledi.

Yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yazıcı, "Etkinliklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Halkımızın gösterdiği ilgiden çok memnunuz. İnşallah Cumhuriyet, bu coşkuyla ilelebet yaşayacak" diye konuştu.