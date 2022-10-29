Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesinde inşa edilecek konutlar için düzenlenen törende konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'un her geçen gün daha çok büyüdüğünü söyledi.

Her kesimden insanın emrinde olduklarını belirten Memiş, "20 ilçemizle Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri her yerde, bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" kapsamında kentte 158 konut için temel atma töreni yaptıklarını anımsatarak, "Aynı proje ile Cumhurbaşkanımızın talimatıyla toplamda yaklaşık 2 bin 500 konut yapılacak. Bu gurur verici bir şey. Erzurum'da TOKİ tarafından bu zamana kadar 14 bin civarında konut yapılmış. Büyükşehir Belediyemiz de kentsel dönüşüm projelerini en iyi uygulayan kentlerden birisi, bunu net şekilde görüyoruz." diye konuştu.

Belediyenin yapacağı konutlardan 50'sini devlet olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı marifetiyle alacaklarını anlatan Memiş, "Belediyemiz neredeyse maliyetine yakın bir fiyatla bize verecek. Biz de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vereceğiz. Konutların hayırlı olmasını diliyorum, Allah bereketini artırsın." ifadesini kullandı.

Protokoldekiler, konuşmaların ardından kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilecek 228 konutun temelini attı.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu törene, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve vatandaşlar katıldı.