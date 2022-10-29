Merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Mahmut Demirtaş, törende, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını aktardı.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"​​​​​​​Yüzyıl önce yaşadığımız zorlu ve çetin günlerden sonra kanla, şanla ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün, büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Milletimizin kutlu medeniyet yolculuğunda Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ideali bugün de büyük anlam taşıyan en önemli hedeftir. Bu hedef istikametinde durmadan çalışmak bu memleketin her bir ferdinin en mühim görevidir."

Programda şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.