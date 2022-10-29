Bingöl'de Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törende, atletizm yarışmaları yapıldı, öğrencilerce şiirler okundu, karate ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Kadir Ekinci, törende, Cumhuriyet rejiminin milletin tam bağımsızlığına ve kayıtsız şartsız egemenliğine dayandığını söyledi.

Ataların büyük azim ve kararlılıkla kurtardığı istiklal ve istikbali aynı azim, kararlılık, ruh ve bilinçle sonsuza kadar koruyacak ve yaşatılacağını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Bütün yokluk ve sıkıntılara rağmen, doğudan batıya, kuzeyden güneye, tek yürek, tek bilek olan milletimiz, destansı bir mücadele ile 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda' diyerek vatan topraklarını düşmandan temizlemiş ve hamdolsun yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Birçok millet için örnek olarak tarihe geçen bu şanlı mücadelenin ardından milletimizin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet, yeni devletimizin yönetim biçimi olarak ilan edildi."

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.