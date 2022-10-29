Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Van’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.45'te İskele Öğretmenevi önünde meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile şehiriçi minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Van Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:17
- 12:13
- 12:17
- 12:05
- 11:43
Sıradaki Haber
Yalova'da trafik kazası: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz