Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunda seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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