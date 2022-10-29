D-130 kara yolunda seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.