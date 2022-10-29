Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaynarca'da fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı
Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla Kaynarca ilçesinde fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüşe, öğrencilerden oluşan bando takımı ve fener alayı eşlik etti.
Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Konvoy halinde ilçede tur atan kortej, Türk bayrakları eşliğinde kutlama yaptı.
Etiketler: Sakarya
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