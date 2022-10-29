Siirt'teki kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun Valilik binası girişinde tebrikleri kabulüyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutlarken herkesin bu şanlı mirasa ecdadın taşıdığı ruhla sahip çıkması gerektiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyeti daha nice yüzyıllara taşıyabilmemizin yolu birliğimize ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamızdan geçiyor. Milletçe en büyük güvencemiz bu topraklarda birlikte büyüttüğümüz kardeşliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ile barış ve kardeşlik iklimi içinde yarınlara umutla yürüyecektir."

Şiirlerin okunduğu ve zeybek gösterisiyle devam eden törende, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce tekvando gösterisi sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müzik dinletisinin ardından "Demokrasi ve Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, resmi geçit töreniyle son buldu.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tekin Şahin, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.