İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir ikamette yaptığı aramada 400 litre sahte alkol ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.