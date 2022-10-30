Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 04:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta motosiklet kazası: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sinop’ta motosikletin yayaya çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
K.K. hakimiyetindeki motosiklet, seyir halindeyken önüne çıkan V.Ü.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ile yaşlı kadın yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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