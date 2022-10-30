Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da yayla evlerinden güneş paneli çalan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yayla evlerinden güneş paneli çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
İlçenin Evcili köyüne bağlı Çakırlı Yaylası'nda iki evden, elektrik üretiminde kullanılan güneş paneli çalındı.
Ev sahiplerinin şikayeti üzerine, Giresun Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şebinkarahisar Jandarma Komutanlığınca ekip oluşturuldu. Sivas'taki güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapan ekip, hırsızlık olayını E.G. ve S.B.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Malzemelerin 20 bin lira karşılığında Sivas'ta satılacağı bilgisine ulaşan ekip, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan E.G. ve S.B., işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Güneş panelleri ise sahiplerine teslim edildi.
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