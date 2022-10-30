Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen R.F. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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