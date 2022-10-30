İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen R.F. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.