Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Ticaret Borsası (STB) iş birliğiyle 8 dönümlü arazide tesis edilen örnek bahçeye, tombul, foşa, çakıldak ve kalınkara fındık çeşitlerinin dikimi yapıldı.

Burada tek gövdeli yetiştiricilik hakkında verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle üreticinin bilinçlendirilerek yüksek verim alması amaçlanıyor. Kentin ekolojisiyle uyumlu yeni çeşit geliştirme çalışmaları da bahçede devam ediyor.

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, ülkedeki standart fındık çeşitleriyle tek gövde sistemi üzerine örnek bahçe tesis ettiklerini anlattı.

Demir, kurulan örnek bahçede fındık üreticilerine fakültenin uzman öğretim üyeleri tarafından eğitimlerin verileceğine dikkat çekerek, çiftçileri fındık yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

"Ümitvar genotipler tespit ettik"

Kültürel uygulamalarla verimliliği her çeşitte artırmayı istediklerini vurgulayan Demir, "Sakarya'da fındık verimi dönüm başına ortalama 100 kilogram civarında. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla dekardan alınan verimi önce 200 kilograma, devamında da 300-400 kilograma çıkarmayı hedefliyoruz. Bu örnek fındık bahçesinde akademisyenlerin yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının sonuçları üreticilere aktarılarak fındık yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması planlanmaktadır" dedi.

Demir, yeni fındık çeşitleri geliştirilmesi kapsamında iki yıl önce seleksiyon çalışmasına başladıklarını aktararak, "Önce çakıldak fındığın klon seleksiyonu çalışmasına başladık. Sahada yaptığımız tespitlerle farklı çeşitleri de dahil ederek sürece devam ediyoruz. Ümitvar genotipler tespit ettik. Bu genotipler üzerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor" dedi.