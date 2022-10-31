Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek, ilçede 1500 dekar alanda ceviz yetiştirildiğini söyledi.

Tosya'da yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu anlatan Özipek, " Çiftçilerimiz, 1500 dekar alanda yaklaşık 24 bin adet ağaçta yetiştirdikleri cevizlerin hasadını tamamladı. Gerçekleşen rekoltemiz yaklaşık 850 ton civarındadır. Bereketli bir sezon olduğunu düşünüyorum" dedi.

Üretici Metin Kaleli ise ilkbaharda yaşanan don olaylarından etkilenmediği için Chandler cinsi ceviz üretimi yaptığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hasadını tamamladığımız cevizlerimiz kurutma aşamasında. Yaklaşık 15-20 gün civarında açık havada güneşte kuruttuktan sonra, cevizlerimizi satışa sunacağız. İriliğine göre cevizlerimizi ayırdık. Kabuklu cevizlerimizin en irilerinin kilosunu 70 liraya, bir küçüklerinin kilosunu 60 liraya, en küçük boylarının kilosunu ise 50 liraya satışa sunacağız. Bu sene kuru ceviz içinin kilosu 120 liradan alıcı bulmaktadır."