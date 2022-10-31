Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, bu yıl palamut bolluğu yaşandığını, palamut çok olduğu zaman diğer balıkların bundan olumsuz etkilenebildiğini söyledi.

Olumsuz etkilenmenin rakamsal boyutunun yapılacak araştırmalar sonucu ortaya konulabileceğini anlatan Samsun, önceki yıllarda ekim sonu kasım başı gibi tarihlerde denizde daha fazla hamsi görüldüğüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Samsun, "Bir kural var, büyük balık her zaman küçük balığı yer. Palamut balığının çok olması diğer küçük balıklar gibi hamsinin de varlığını azaltır. Ama bu sadece palamuda bağlanamaz. İklim koşulları, balığın üremesi, denizin gerekli besin değerlerini taşıması gibi pek çok konuya da bağlıdır ama bu sene hamsinin daha az olacağı ve daha kısa süre olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"Palamut denizin en obur balığıdır"

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç da denizin bu yıl plankton ve verimlilik bakımından zengin olduğunu, bunun da balık bolluğuna yansıdığını söyledi.

Hamsinin her yıl kasımın ortalarında tezgahlarda genişçe yer bulduğuna işaret eden Malkoç, "Havalar şu an güzel gidiyor. Bu yağmurlar ile deniz soğumaya devam ediyor. Dağların yükseklerine kar atıyor. Bu bizim için çok verimli. Deniz de biraz sıcaklık var iklimden dolayı. Palamudun fazla olması hamsiye olumsuz etki edebilir. İstavrite bile etki etti. Palamut denizin en obur balığıdır " dedi.