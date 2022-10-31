İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerce yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde ve araçta bir miktar uyuşturucu, 2 sikke ve 16 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.