Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekiplerce yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde ve araçta bir miktar uyuşturucu, 2 sikke ve 16 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Tokat
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