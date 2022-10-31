Yozgat’ın İshaklı köyünde ilk defa ekimini yaptığı şeker sorgumu bitkisinin ikinci hasadını yaptığını anlatan çiftçi Mehmet Zergi, 20 dekar alandan yaklaşık 320 tona yakın verim beklediğini söyledi.

Zergi, "Bu bitki 3 ayda yetişiyor. Bölgemizde iki kez de hasadı yapılıyor, kaba yem bitkisi olarak kullanıyoruz. Bu bitkiyi bölgemizde hayvancılık yapan herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Hayvanlarım yem ihtiyacını karşılamak için şeker sorgumu ekimi yaptıklarını söyleyen Seyit Ahmet Yılmaz ise, "Çok verimli ikinci hasadını yapıyoruz dekara 5 ton kadar alıyoruz, 20 dönüm ektim. Bütün hayvancılara ve çiftçilere tavsiye ediyorum" diye konuştu.