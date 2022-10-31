Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda avlanırken ayağı kırılan avcı kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da avlanmak için çıktığı kayalık arazide ayağı kırılan avcıyı, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri kurtardı.
Günebakan köyü yakınlarında sabah saatlerinde avlanmak için arkadaşlarıyla kayalık araziye çıkan Kenan Topal, düşerek ayağını kırdı.
Hareket edemeyen Topal'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve dağlık olması nedeniyle AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Jandarma, 112 ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından arazide mahsur kalan Topal, bölgeden alınarak yaklaşık 3 kilometre ilerideki ambulansa taşındı.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Topal tedavi altına alındı.
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