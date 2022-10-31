Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 kilo 613 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 24-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kilo 980 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 633 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:50
- 14:48
- 14:21
- 14:28
- 14:54
Sıradaki Haber
Devlet desteğiyle kurulan fabrikada 220 kişiye istihdam sağlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz