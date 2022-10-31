Vatandaşlardan gelen, merkeze bağlı Akdoğmuş ile Koçlu köyleri arasındaki dağlık arazide çizgili sırtlan görüldüğü ihbarı üzerine Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu, ölü bulunan hayvanın 6-7 yaşlarında çizgili sırtlan olduğu tespit edildi.

DKMP Siirt Şube Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Gökhan Şeker, sırtlanla ilgili ihbarı aldıktan sonra bölgede inceleme başlattıklarını söyledi.

"Keçi ve koyun sürülerinin olduğu alanlarda vatandaşlar köpek besliyor ve bu köpekler dışarıdan gelen saldırılara karşı diğer canlılara zarar veriyor. İncelememizde çoban köpeklerinin sürülere zarar vermemesi için çizgili sırtlanı parçaladığını görmekteyiz" diyen Şeker, bu türü vuran kişilerin idari para cezasıyla cezalandırıldığını vurguladı.