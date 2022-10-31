Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de define aradığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde dedektörle define aradığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kermelik Mahallesi eski Kayseri yolu mevkisinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide iki kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.
Ekipler, el dedektörü ile arama yapan E.K. ve E.G'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yanında bulunan bir el dedektörü, balyoz, levye çekiç demir murçlara el konuldu.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri
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