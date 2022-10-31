Çankırı Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen tırmanışa Çankırı'nın yanı sıra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Bartın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Devrek Doğa Sporları Yürüyüş Kulübü'nden toplam 92 sporcu katıldı.

İki grup halinde yapılan tırmanışta sporcular, 2 bin 546 metredeki Küçükhacet zirvesinde Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yılını kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısıyla 2 grup halinde yapılan tırmanışın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Zirvede Amasra'daki maden kazasında şehit olan 41 madenci ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulduğunu, İstiklal Marşı okunduğunu anlatan Karatatar, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Tırmanış sonunda Mülayim Yaylası'nda katılımcılara sertifika verildi.