Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osman Gazi'nin dedesi Gündüz Alp Beypazarı'nda anıldı
[Fotograf: AA]
Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Gündüz Alp, Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe Mahallesinde bulunan kabri başında anıldı.
Osman Gazi'nin dedesi Gündüz Alp'i anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu.
Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı marşlar seslendirdi.
Programa, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üçler Bulduk, Yeni Osmanlı Derneği Başkanı Saffet Atak, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu ve gaziler katıldı.
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