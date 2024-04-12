Kilisli çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlendi

Kilis Belediyesi'ne ait Müslümanbey Mahallesindeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüşüyor.

Girişimcilerin kiraladığı alanda tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların yanı sıra at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

Aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman yaşıyorlar. Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da çocukların eğlendiği alan haline geliyor.

Vatandaşlardan Serkan Sayaoğlu, bayram yerinin yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Sayaoğlu, "Çocukken bizler de gelip burada tahta salıncaklara binerek eğleniyorduk. Şimdi ise çocuklarımızı getirerek onları eğlendiriyoruz ve kültürümüzü öğrenmelerini istiyoruz." dedi.

Etkinliklere katılan çocuklardan Ramazan Özcan da bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.