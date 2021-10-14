Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis ve Gaziantep'te terör operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis ve Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik Gaziantep ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı Kilis, PKK/YPG üyesi şüpheli ise Gaziantep'te gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terör örgütü üyesi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kilis Terör Örgütü Terör Saldırısı
Son Haberler
- 23:30
- 23:31
- 23:15
- 23:03
- 23:16
Sıradaki Haber
Fatih'te bir iş yerinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz