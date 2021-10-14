Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarda, 81 bin metrekare yol ve yaklaşık 5 bin metrekare bordür döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Bazı bölgelerde, konut yapımında kullanılan yöreye özgü Urla taşı da kullanıldı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, vatandaşın talep ve beklentilerini ön planda tuttuklarını, sokaklarındaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.