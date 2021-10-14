Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ün de katıldığı denetimlerde ekipler, iş yeri sahiplerini Kovid-19 tedbirleri kapsamına uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Ürünlerinin fiyatlarını da denetleyen ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Yertürk, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıkılaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bunun için ilçe genelindeki denetimlerimize ara vermeden sürdüreceğiz." dedi.