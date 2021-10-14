Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuşba'da zabıta ekipleri iş yerinde fiyat denetimi yaptı
[Fotoğraf: AA]
VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyatları denetledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ün de katıldığı denetimlerde ekipler, iş yeri sahiplerini Kovid-19 tedbirleri kapsamına uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.
Ürünlerinin fiyatlarını da denetleyen ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Yertürk, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıkılaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bunun için ilçe genelindeki denetimlerimize ara vermeden sürdüreceğiz." dedi.
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