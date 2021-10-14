Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yetiştirdikleri kenevirden kubar esrar yaparak sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin dedektör köpek yardımıyla düzenlediği operasyonda, 1 kilo 40 gram kubar esrar, 5 kök kenevir, 1 tabanca ve şarjör ile 27 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.T (30) ile A.Ç'nin (55) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu Narkotik
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