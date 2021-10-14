Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytin toplamak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kumluca ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı merdivenden düşen kişi yaralandı.
Antalya alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak'ta zeytin toplayan 73 yaşındaki Halit Çakır, çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü.
Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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