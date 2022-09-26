Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karacoşkun, yeni akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

Nitelik olarak üniversitenin daha iyi yerlere ulaşması için hocaların ciddi çalışmalara imza atacağına inandığını anlatan Karacoşkun, "2017 yılından geçen süre içerisinde 6 fakülteden 8 fakülteye, 2 meslek yüksekokulundan 4 meslek yüksekokuluna, 7 bin öğrenciden yaklaşık 12 bin öğrenciye ulaştık. 189 olan misafir öğrenci sayısı bugün 1500'e ulaşmış. durumda. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nicelik olarak belli bir mesafe alan üniversitenin nitelik olarak daha iyi bir yere erişebilmesi noktasında gerek akademik yayınlarımız gerek projelerimiz noktasında çok daha ciddi çalışmalara hocalarımızın imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Açılış töreni, kütüphane ve kongre merkezindeki kokteylin ardından sona erdi.