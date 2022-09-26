Tarihi Buğday Pazarı Medresesi'nde Çankırı'ya ait kaya tuzundan lamba, kolye, takı ile tablo yapıp ziyaretçilerin beğenisine sunan Ali Bülen Dereli, kentin tanıtımı için farklı bir hediyelik eşya yapmaya karar verdi.

Ziyaretçilerin hem anılarını canlandırıp hem de Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgili merak uyandıracak çalışmalar gerçekleştiren Dereli, sulu boya ile kartpostal yapmaya başladı.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını sulu boya ile çizerek kartpostal haline getiren Dereli, bu sayede hem medreseye gelen ziyaretçilerin anılarını tazeliyor hem de kartpostalların gönderileceği yerlerde Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlıyor.

"Tarihi mekanları tanıtıyorum"

Dereli, 6 yıldır medresede kaya tuzundan hediyelik eşyalar yaptığını söyledi.

Kente gelen misafirler için farklı bir hediyelik eşya yapmayı istediğini anlatan Dereli, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda eşimizden, dostumuzdan gelen kartpostalları özenle saklardık. Dijital çağda artık kartpostal alıp gönderme ihtimali zayıfladı ama ben hem Çankırı'nın tarihi mekanlarının tanıtılması hem de benim gibi hatıralarında kartpostal alıp gönderme anısı kalan insanlara yardımcı olmak için, bir de Çankırı'mızın ne kadar çok tarihi mekanının olduğunu bu kartpostal sayesinde misafirlere gösterme çabası içerisindeyim. Özellikle Selçuklu eserimiz olan tarihi Taş Mescit'i, Osmanlı eserlerinden Ulu Camii'yi, Çankırı sokaklarını, saat kulemizi, İnandık vazomuzu, tuz mağaramızı, Çankırı'mızın doğal güzelliklerinin hepsini çizmeye çalışıyorum. Gelen misafirler de beğeniyle alıyor."