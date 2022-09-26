Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski eniştesi tarafından camide tabancayla vurulan imam yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, eski eniştesi tarafından camide tabancayla vurulan imam hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde bulunan Yeşil Camii imamı M.K'ye öğle namazının ardından camide bulunduğu sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski eniştesi D.Y. tabancayla ateş etti.
Bu sırada cemaatin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan imam M.K, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırıkkale
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