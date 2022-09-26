Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasal süresi dolup yurt dışına çıkarılmayan 2 otomobil ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Niğde'de ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 otomobil ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye girişi yapılan, yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılan veya yasadışı ticarete konu edilen 2 otomobili yakaladı.
Değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2 araç, işlemlerin ardından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Konuyla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Kaçakçılık
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