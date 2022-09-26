İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye girişi yapılan, yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılan veya yasadışı ticarete konu edilen 2 otomobili yakaladı.

Değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2 araç, işlemlerin ardından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.