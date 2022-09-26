Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde ve tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tatbikat, itfaiye duasının ardından son buldu.

Tatbikatı izleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, itfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatarak, "Onlar insanların canını, malını kurtaran, müşkül durumlarında yanlarında olan, hatta canı pahasına bu işi yapan insanlardır. Onun için itfaiyecilerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.