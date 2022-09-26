Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı
[Fotograf: AA]
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında tahliye, yaralı kurtarma, ilk yardım ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde ve tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tatbikat, itfaiye duasının ardından son buldu.
Tatbikatı izleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, itfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatarak, "Onlar insanların canını, malını kurtaran, müşkül durumlarında yanlarında olan, hatta canı pahasına bu işi yapan insanlardır. Onun için itfaiyecilerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.
Etiketler: İtfaiye
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