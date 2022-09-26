Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için eğitim verildi
[Fotograf: İHA]
Siirt Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara trafik eğitimi vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanıyor.
Siirt Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla öğrencilere eğitim verdi.
Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği anlatıldı.
Trafik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitim boyama kitabı ve hikaye kitabı hediye edildi.
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