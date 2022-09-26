Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotograf: AA]
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 bin 986 yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain ele geçirildi, D.T, U.C.A, D.Y, G.L. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Malatya Narkotik
Son Haberler
- 16:30
- 16:05
- 16:14
- 15:59
- 15:59
Sıradaki Haber
Siirt çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması için eğitim verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz