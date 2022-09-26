Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 bin 986 yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain ele geçirildi, D.T, U.C.A, D.Y, G.L. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.