Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali çerçevesinde yapılan ve 140 atın katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar dua ile başladı. Vatandaşların yoğun katılımının olduğu yarışlarda en büyük ilgiyi ise yerli atlar gördü.

At yarışlarının en son 2019 yılında pandemiden önce yapıldığını anlatan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Pırlanta Pirinç Festivali'nde her yıl at yarışları oluyor. Bugün burada 20’ye yakın İngiliz olmak üzere toplam 140 atımız yarışacak. İlçemize gelen yarış severlere ve sporcularımızı saygıyla selamlıyorum. Pırlanta gibi ilçemizin güzel insanlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Osmancık Kaymakamı Akpay ise, Türkiye'nin her bölgesinden 130'u aşkın sporcunun etkinliğe katıldığını söyledi.

Yarışlar ödül töreninin ardından sona erdi.