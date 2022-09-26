UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı kapsamında 3 gündür anma etkinlikleri düzenlenen Kırşehir'de, "Bozkırın tezenesi"nin Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri de sevenleri tarafından ziyaret ediliyor.

Ertaş'ın kabrini ziyaret eden 7'den 77'ye çok sayıda kişi dua ederek, bozlak ustasına rahmet diliyor.

Hollanda'dan gelerek Ertaş'ın mezarını ziyaret eden 64 yaşındaki işitme engelli Arif Kaya, babasının bozlak ustası ile Almanya'da yaşadığı dönemde dostlukları olduğunu, Ertaş'ı çok kez evlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Ankara'dan geldiğini anlatan Sinan Şeref, Neşet Ertaş gibi bir ustanın bir daha bu dünyaya zor geleceğine vurgu yaparak, "Allah rahmet eylesin. Kabrine gelerek duamızı ettik. Mekanı cennet olsun" dedi.

İzmir'de, 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, bir gün sonra Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.