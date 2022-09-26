Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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