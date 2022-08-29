Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: İHA]
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özdemir, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Özdemir’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Körpınar Köyü Camii'ne getirildi.
Gazi Özdemir’in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine gazi yakınları, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve askeri personel katıldı.
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