Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı
[Fotograf: İHA]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadına başlandı.
Geven bitkisinin yoğun olarak bulunduğu bölgede aracılık yapan üreticiler, 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadına başladı.
Batman'dan gelen arıcı Harun Akbay, "Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı eteklerinde bal sağımına başladık. Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor. Böyle devam eder inşallah. Şu an 2 bin 300 rakımdayız. Gelecek sene daha iyi olur inşallah" dedi.
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