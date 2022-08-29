Kayı köyündeki şenlikte konuşan Muhtar Hidayet Kaplan, köyde incir üretiminin verilen teşviklerle her geçen yıl artığını söyledi.

Kaplan, üretimi ve kaliteyi artırarak daha geniş bir pazar alanına ulaşmayı hedeflediklerini, etkinliği bu yıl coşkuyla düzenlediklerini vurguladı.

Birçok yarışmanın yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Küçükler ve büyükler doyasıya eğlendi.

Şenliğe katılan AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Kaymakam Erol Tanrıkulu ile Belediye Başkanı Emrullah Ünal, çuvalla yürüme yarışmasında yarıştı.

En güzel inciri yetiştirme yarışmasında Ramazan Kaplan birinci oldu. Dereceye girenlere yem ve gübre hediye edildi.