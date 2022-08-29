Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle beraber cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir'e arkadaşı, 2015 yılında aldığı yeni motosikletini göstermek için iş yerine geldi.

Taşdemir, denemek istediği motosikletle kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Taşdemir komaya girdi.

Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Göz kapaklarıyla iletişim kurdu

Doktor ve fizyoterapistler, yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Taşdemir'in ayağa kalkamayacağını söyledi.

Fizyoterapist Mustafa Erkol, ilk tanıştığında konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan Taşdemir ile göz kapaklarıyla iletişim kurdu.

Semih Taşdemir'in azmini gören Erkol, `seni yürüteceğim` diye söz verdi. İlk olarak Taşdemir'in eklemlerini açmaya çalışan Erkol, ardından oturma çalışmalarına başladı. Zorlu tedavi sürecinde yaşadığı acılar nedeniyle sesi çıktığı kadar bağıran Taşdemir, 1,5 yıl sonra ilk defa 1-2 saniye ayakta durabildi.

Taşdemir ve ailesi, büyük mutluluk yaşadı. Tedavilerin sonuç vermesiyle özgüven kazanan Taşdemir, bir süre sonra yürüteç ve koltuk değnekleriyle ardından desteksiz yürümeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeyi başaran Taşdemir, geçen yıl istediği gibi yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdilerde ise mesleğine geri döndü ve cep telefonu tamirine başladı.

"Yürüyemeyeceğimi, hayata tutunamayacağımı düşünüyodum"

Hastaneden çıktığında iki büklüm olduğunu söyleyen Semih Taşdemir, "Yürüyemeyeceğimi, hayata tutunamayacağımı düşünüyordum. Gelişme olduğunu görünce heves ettim ve olumlu sonuçlara ulaştım" dedi.