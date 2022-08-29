Olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalleli, kullanılmayan bir evin bahçesinde bir cansız beden görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin’e ait olduğu tespit edildi.

Evinde aynı kırmızı örtüden bulundu

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin’in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Sezgin’in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Ç.’nin, aynı mahalledeki evine baskın yaptı.

Adresteki aramada Sezgin’in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ahmet Ç. ile Ahmet Ç. ve Mürsel C.’nin olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin evine gittiklerini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Birbilerini suçladılar

Ekipler, Yusuf G.’nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Ç. ile Ahmet Ç., Mürsel C., Yusuf G. ve Mercan C. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüpheliler birbirlerini suçladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.