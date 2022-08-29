Cinayetin şüphelilerini kırmızı battaniye ele verdi
Adana'da bir evin bahçesinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan kişinin ölümündeki sır perdesi kırmızı battaniye ile aralandı. Cansız bedenin üzerine örtülen kırmızı örtüden yola çıkan polis, aynı mahallede oturan bir kişinin evinde aynı örtüyü buldu. Adrese yapılan baskında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
Mahalleli, kullanılmayan bir evin bahçesinde bir cansız beden görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin’e ait olduğu tespit edildi.
Evinde aynı kırmızı örtüden bulundu
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin’in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Sezgin’in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Ç.’nin, aynı mahalledeki evine baskın yaptı.
Adresteki aramada Sezgin’in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ahmet Ç. ile Ahmet Ç. ve Mürsel C.’nin olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin evine gittiklerini belirledi.
Birbilerini suçladılar
Ekipler, Yusuf G.’nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Ç. ile Ahmet Ç., Mürsel C., Yusuf G. ve Mercan C. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi.
Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüpheliler birbirlerini suçladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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