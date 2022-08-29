Tütün yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'ta, çiftçilerin hasat telaşı başladı.

Merkeze bağlı Harman köyündeki tarlalarda tütün hasadı yapan kadınlar, topladıkları yaprakları iplerle bağlayarak kurumaları için güneşe bırakıyor.

Tarlada çalışan 5 çocuk annesi Leyla Taş, çocukluğundan bu yana tütün tarlalarında çalıştığını söyledi.

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Tütün işinin zahmetli olduğunu dile getiren Taş, "Sabah erkenden kalkıp ev işleri ve çocukların bakımı yaptıktan sonra gün boyu tarlada tütün kırma ve desteleme işlemi yapıyoruz. Mayıs ayında tütün ekimini yapıyoruz ve ağustos ayında hasada başlıyoruz. Ev hanımıyım, eşime yardımcı oluyorum. Genelde bu işleri hep kadınlar yapıyor. Aileme katkı sağlamak için yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Yılda 8 ay çalışıyoruz" dedi.

Semiha Bala ise "Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Başka geçim kaynağımız yok" diye konuştu.