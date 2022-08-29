Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkat çeken Yazılı Kanyon, doğa ile iç içe yapısı, canlı habitatı ile birçok ağaç çeşidine ve endemik türe de ev sahipliği yapıyor.

Doğa fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve kampçılık gibi birçok etkinliğin yapılabildiği kanyon, aynı zamanda inanç turizmi için de kutsal yerlerden birisi sayılıyor.

Milli parktaki kayarlarda yaşayan keçiler, yüksek rakımlı noktalardan insanların gözle rahatlıkla görebileceği noktalara iniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta Valiliği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve TÜBİTAK iş bilirliğinde "Güller Diyarından Toroslara Bilim ve Doğa Yolculuğu" projesi kapsamında doğa eğitimi için kanyona gelen kursiyerler de yaban keçilerini gözlemleme fırsatı buldu.