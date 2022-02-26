Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan’da asayiş uygulamasında yakalama kaydı bulunan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan şüpheli gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 120 personelin katılımıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamada 875 kişinin sorgulaması yapıldı.
Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulamada, hakkında “motosiklet hırsızlığı” suçundan yakalaması bulunan Ö.D. gözaltına alındı.
Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 5 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 5 bin 612 lira ceza yazıldı.
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