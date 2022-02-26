Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6'ncı kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 26'ncı kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trafik güvenliği dolayısıyla hafif tonajlı taşıtlar, 6'ncı kilometredeki servis yolundan, İstanbul istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlar, Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47'nci kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü, 28-29'uncu kilometrelerinde ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suluova-Amasya yolunun 9-10'uncu kilometrelerindeki (Çevre Yolu mevkisi) T1 Tüneli içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 4'üncü kilometresinde (İyidere Yabancı Diller Yüksek Okulu mevkisi) bulunan yaya üst geçidinde yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla 23.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 18'inci kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilecek.